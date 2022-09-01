В Техасе 4-летний мальчик пришел в школу с заряженным пистолетом
4-летний ребенок шел в школу с заряженным пистолетом, заявили власти Техаса в среду, 31 августа, через несколько дней после аналогичного инцидента в Аризоне.
Начало учебного года вновь породило опасения по поводу убийств в американских школах.
В среду утром дежурный офицер сообщил, что у 4-летнего ученика был заряженный пистолет на территории начальной школы Корпус-Кристи, информирует полиция этого города в Южном Техасе.
Следователи выехали к ребенку домой и установили владельцев оружия, его родителей, добавили в пресс-релизе полиции. По данным полиции Корпус-Кристи, 30-летний отец был арестован и обвинен в предоставлении огнестрельного оружия ребенку, а также в оставлении или создании угрозы для несовершеннолетнего.
Массовые убийства регулярно происходят в американских школах. В мае Америка отметилась бойней в Увальде, штат Техас, в которой погибли 19 детей и двое учителей.
В понедельник 7-летний ученик появился в школе с пистолетом в рюкзаке и боеприпасами, по данным офиса шерифа города Кочиз, штат Аризона. После того, как отец ребенка сообщил о пропаже еще одного пистолета, в административном помещении школы было обнаружено и это оружие.
«На допрос родители подтвердили, что оружие было помещено в безопасное, по их мнению, место, вдали от детей, (...) но, похоже, юный ученик смог получить к нему доступ и принести оружие в школу», — говорится в заявлении офиса шерифа Кочиз в четверг.
Он добавил, что инцидент будет предметом судебного разбирательства в системе ювенальной юстиции. В Соединенных Штатах в обращении находится почти 400 миллионов единиц оружия — больше, чем количество людей.
Опубликовано: Тарас Медведев
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