В Аргентине зарегистрирована третья смерть от пневмонии неизвестного происхождения
Этой респираторной патологией страдали девять человек, в том числе восемь сотрудников среднего медицинского персонала той же частной клиники.
Третий человек умер от «пневмонии неизвестного происхождения», по-видимому, локализованной в клинике в Тукумане, на северо-западе Аргентины, сообщили местные органы здравоохранения в четверг (1 сентября).
В общей сложности девять человек, в том числе восемь сотрудников медицинского персонала той же частной клиники, пострадали от респираторной патологии, трое скончались с понедельника, сообщил прессе министр здравоохранения провинции Луис Медина Руис.
По словам министра, проводятся тесты на происхождение заболевания, но Covid, грипп, грипп типа А и В уже исключены.
Опубликовано: Тарас Медведев
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