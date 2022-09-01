В Аргентине зарегистрирована третья смерть от пневмонии неизвестного происхождения

Этой респираторной патологией страдали девять человек, в том числе восемь сотрудников среднего медицинского персонала той же частной клиники.

Третий человек умер от «пневмонии  неизвестного происхождения», по-видимому, локализованной в клинике в Тукумане, на северо-западе Аргентины, сообщили местные органы здравоохранения в четверг (1 сентября).

В общей сложности девять человек, в том числе восемь сотрудников медицинского персонала той же частной клиники, пострадали от респираторной патологии, трое скончались с понедельника, сообщил прессе министр здравоохранения провинции Луис Медина Руис.

По словам министра, проводятся тесты на происхождение заболевания, но Covid, грипп, грипп типа А и В уже исключены.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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