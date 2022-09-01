В Германии судят поставщиков наркотиков из Сирии в Саудовскую Аравию
Трое граждан Германии были приговорены к длительным срокам тюремного заключения за участие в многомиллионных сделках по продаже наркотиков между Сирией, Румынией и Саудовской Аравией.
В четверг окружной суд Эссена приговорил их к десяти годам и девяти месяцам тюремного заключения. Согласно приговору, подозреваемые в возрасте от 23 до 55 лет были частью международной сети накроторговцев, которая, как утверждается, также давала взятки 4-й дивизии сирийской армии.
В конце 2019 года из Сирии через Румынию в Саудовскую Аравию был отправлен первый морской контейнер. Нагрузка: более двух миллионов таблеток каптагона, спрятанных в двенадцати холодильных камерах. Однако наркотик был обнаружен и изъят румынской таможней.
Еще два контейнера, в которых под ливанским мылом были спрятаны около 1,3 тонны гашиша, 700 килограммов амфетамина и четыре миллиона таблеток каптагона, также были перехвачены в Румынии.
Подсудимые сириец и немцы алжирского происхождения дали признательные показания в ходе судебного процесса. В основном они занимались логистикой за пределами Сирии. Это не окончательное решение суда.
Опубликовано: Тарас Медведев
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