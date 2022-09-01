В ФРГ осудили двух экстремистов за нападение на журналистов
Два журналиста были серьезно ранены в результате нападения в апреле 2018 года в районе Фреттероде на севере Тюрингии.
В ходе судебного разбирательства адвокаты из Геттингена подчеркнули, что нападение было спровоцировано правыми экстремистами и было посягательством на свободу прессы.
Подсудимые утверждали, что между ними и журналистами действительно была драка. Однако они действовали в порядке самообороны.
Совсем недавно прокуратура удовлетворила их заявление. Для младшего из двух обвиняемых она потребовала лишения свободы сроком на один год и девять месяцев условно с испытательным сроком. Для старшего прокурор ходатайствовал о тюремном заключении сроком на три года и четыре месяца. Прокурор также видит правоэкстремистский мотив.
«Это было не обычное нападение, а по политическим мотивам», — заявил прокурор.
Опубликовано: Тарас Медведев
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