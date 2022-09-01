Израильские археологи нашли огромный бивень древнего вымершего слона

Израильские археологи нашли на юге страны титанический бивень доисторического слона, на которого древние люди охотились около полумиллиона лет назад.

Управление древностей Израиля объявило о находке, которая была обнаружена во время совместных раскопок с исследователями из Тель-Авивского университета и Университета Бен-Гуриона.

Это окаменелость длиной 2,5 метра, принадлежащая давно вымершему слону с прямыми бивнями.

Историк Управления древностей Израиля Ави Леви, возглавлявший раскопки, сказал, что это самый большой полный ископаемый бивень, когда-либо найденный в доисторическом месте в Израиле или на Ближнем Востоке.

Это место относится к позднему периоду нижнего палеолита, около 500 000 лет назад, на основании каменных орудий, найденных поблизости, заявили в управлении древностей.

Омри Барзилай, археолог IAA, сказал, что находка была очень озадачивающей и загадочной, потому что неясно, охотились ли древние люди на слона на месте или они принесли сюда бивень убитого животного.

Бивень был найден недалеко от кибуца на центральной равнине, идущей параллельно средиземноморскому побережью Израиля.

Но полмиллиона лет назад, когда умер древний слон, ныне засушливая местность, вероятно, была болотом или мелководным озером, идеальной средой обитания для древних гоминидов.