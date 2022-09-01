Украинский фермер рассказал как дожил до нового урожая и почему считает чиновников ЕС бюрократами

Дитрих Трайс управляет фермой на Украине к востоку от Киева. Он и около 80 его сотрудников выращивают пшеницу, кукурузу, подсолнечник, рапс и рожь на 4500 гектарах.

В день, когда российская армия вторглась в Украину, он направился в Германию. Сейчас он вернулся в Украину, с ним встретились корреспонденты немецкого агентства печати.

«Когда началась война, я и подумать не мог, что мы вообще сможем собрать урожай в этом году. Фронт находился всего в нескольких километрах от наших полей. Нам часто приходится работать с яркими фарами, даже ночью. Мы были бы легкой мишенью. Год уже казался потерянным.

А потом русские внезапно ушли из района вокруг Киева. Мы смогли продолжить обычный весенний порядок. У нас было достаточно дизельного топлива для машин, и нам пришлось купить только одну, что было дорого. И мы даже получили семена вовремя. Оглядываясь назад, мне это кажется чуть ли не чудом.

Путинская игра в покер с голодом работает

С 2017 года я руковожу операциями немецкого инвестора к востоку от Киева. Когда началась война, я впервые поехал в Германию на машине. Моя семья уже ждала меня в Пассау. Оба моих ребенка сейчас там учатся. В первый раз я вернулся в Украину в начале мая. С середины июля я постоянно нахожусь в компании.

Рожь, рапс и пшеница в амбаре. Подсолнухи и кукуруза появятся в середине сентября. А результат совсем не плохой. Разочаровала только пшеница. Весной еще стояла очень хорошо, то было сначала холодно, потом непривычно жарко и во время уборки шло много дождей. В результате пострадало качество. Но рапс хорош. И я начал экспортировать.

«Если русские будут стрелять, это мой риск»

Перед войной мы продавали наше зерно в Одессе, куда оно и отправлялось. Перевозки через Черное море невероятно дешевы. Но сейчас для меня это слишком сомнительно, даже если несколько кораблей сейчас снова уходят. Товар оплачивается только после выхода судна из порта. Если русские обстреляют порт первыми, это мой риск.

Впервые я поставляю напрямую клиенту в Германии. А для этого у меня есть только грузовик, что влечет за собой немалые дополнительные расходы. Зерно обычно продается навалом. Однако грузовики с соответствующей погрузочной площадкой стоят достаточно дорого.

Поэтому мы насыпаем рапс в биг-бэги – большие пластиковые мешки, вроде тех, что используются для строительного мусора. Их можно погрузить на обычный грузовик. Тонна рапса помещается в большой мешок. Первая поставка с 22 биг-бэгами уже в пути.

Водитель грузовика связался со мной за 30 километров от польской границы. Там он стоял в конце линии, продвигаясь примерно на три мили в день. Такое время ожидания делает экспорт излишне дорогим. Я получаю от 550 до 600 евро за тонну рапса; Я должен вычесть из этой суммы около 165 евро на транспорт. На корабле, по крайней мере до войны, это было бы всего от 20 до 40 евро.

Почему грузовики не отправляются быстрее? И почему вдруг запрашиваются бумаги, которые на самом деле больше не требуются в ЕС? Для меня это выглядит почти как вымогательство. Но почему? Я призываю ответственных лиц в Брюсселе поддержать Польшу и сделать так, чтобы границу каждый день пересекало больше грузовиков.

Миллионы тонн зерна все еще хранятся в Украине и должны быть вывезены . Только в нашем хозяйстве осталось более 5000 тонн кукурузы и пшеницы с прошлого года. Зерно может лежать несколько лет, не портясь. Но емкость хранилища ограничена. Если у меня нет перспективы опустошить мой запас, я, вероятно, не буду ничего сеять в следующем году, потому что я больше не могу хранить урожай.