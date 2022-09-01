Украина пытается перезапустить реактор на Запорожской АЭС
Глава украинского Энергоатома Петр Котин в беседе с Reuters на подконтрольном Украине контрольно-пропускном пункте на дороге к станции сказал, что власти страны пытаются включить пятый реактор станции, остановленный из-за обстрела утром в четверг.
Котин сказал, что тот факт, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и его директор Рафаэль Гросси смогли посетить завод после нескольких месяцев переговоров, свидетельствует о прогрессе.
При этом он осудил присутствие представителя российской государственной атомной компании «Росатом» на поездке в МАГАТЭ.
Завод на юге Украины находится под контролем российских войск, но на нем по-прежнему работают украинские сотрудники.
Россия и Украина обвинили друг друга в попытке саботировать миссию МАГАТЭ на АЭС.
Условия на АЭС, крупнейшей в Европе, ухудшались в течение нескольких недель, при этом Москва и Киев регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах поблизости и подпитывают опасения по поводу радиационной катастрофы в стиле Чернобыля.
Котин сказал, что главным приоритетом Украины является демилитаризация станции и прилегающей территории, чтобы избежать ядерной аварии.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси должен был уехать 1 сентября, но несколько других членов делегации останутся на станции до субботы, сообщил Котин.
Опубликовано: Светлана Репина
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