Украина пытается перезапустить реактор на Запорожской АЭС

Глава украинского Энергоатома Петр Котин в беседе с Reuters на подконтрольном Украине контрольно-пропускном пункте на дороге к станции сказал, что власти страны пытаются включить пятый реактор станции, остановленный из-за обстрела утром в четверг.

Котин сказал, что тот факт, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и его директор Рафаэль Гросси смогли посетить завод после нескольких месяцев переговоров, свидетельствует о прогрессе.

При этом он осудил присутствие представителя российской государственной атомной компании «Росатом» на поездке в МАГАТЭ.

Завод на юге Украины находится под контролем российских войск, но на нем по-прежнему работают украинские сотрудники.

Россия и Украина обвинили друг друга в попытке саботировать миссию МАГАТЭ на АЭС.

Условия на АЭС, крупнейшей в Европе, ухудшались в течение нескольких недель, при этом Москва и Киев регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах поблизости и подпитывают опасения по поводу радиационной катастрофы в стиле Чернобыля.

Котин сказал, что главным приоритетом Украины является демилитаризация станции и прилегающей территории, чтобы избежать ядерной аварии.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси должен был уехать 1 сентября, но несколько других членов делегации останутся на станции до субботы, сообщил Котин.