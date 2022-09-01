Неизвестные обстреляли штаб-квартиру Турецкой федерации футбола

Несколько выстрелов были произведены в четверг по штаб-квартире Турецкой федерации футбола (TFF) недалеко от Стамбула, никто не пострадал, сообщили СМИ.

В четверг по штаб-квартире Турецкой федерации футбола (TFF) недалеко от Стамбула в разгар заседания совета директоров было совершено произведено несколько выстрелов, пострадавших не было, сообщили СМИ и политический деятель. По данным частного информационного агентства DHA, семь пуль, выпущенных снаружи, попали в офис президента Федерации, а также в конференц-зал, расположенный на нижнем этаже. По сообщению DHA, стрелявшие скрылись на автомобиле, добавив, что никто не пострадал.

По данным ряда СМИ, когда раздались выстрелы, проходило заседание совета директоров Федерации.

«Мы бросились на землю, как только услышали выстрелы», — сказал газете Milliyet бывший игрок сборной Турции Хамит Алтынтоп, один из лидеров Федерации. Омер Челик, представитель президентской партии и первый, кто сообщил об инциденте, сказал, что смог поговорить с президентом Федерации Мехметом Бюйюкекси после того, как прозвучали выстрелы.

«Начато расследование», — написал в Twitter губернатор Стамбула Али Ерликая.

Штаб-квартира Турецкой Федерации находится в Риве, к северо-востоку от Стамбула, на берегу Черного моря.