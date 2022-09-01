В Иране арестован гуманитарный работник из Бельгии, его семья осуждает «недостойные» условия содержания
Семья Оливье Вандекастиле, бельгийского гуманитарного работника, арестованного в конце февраля в Иране, осудила недостойные условия под стражей и заявила, что опасается «необратимого ущерба» его здоровью.
«Оливье держат в камере в подвале, без окон, только отверстие в стене для вентиляции. Его проблемы со здоровьем и проводимое лечение не останавливают образование кровяных мешков на пальцах ног и выпадение ногтей», — написали его родственники в пресс-релизе, заявив, что он не знает места своего содержания под стражей.
Они объяснили, что смогли обменяться с ним несколькими минутами во время видеоконференции, организованной в начале этой недели, что стало лишь вторым контактом, разрешенным иранскими властями за более чем шесть месяцев. «Эта беседа подтвердила наши опасения, в том, что «его изоляция, отсутствие света, редкость контактов с родственниками серьезно подорвали его большие способности к сопротивлению», пишут родные Оливье.
«Покушения террористов»
Заключение Оливье Вандекастиле, арестованного 24 февраля в Тегеране, было обнародовано в начале июля бельгийским министром юстиции Винсентом ван Куикенборном в разгар парламентских дебатов в Брюсселе по бельгийско-иранскому договору об обмене заключенными. Текст вызвал серьезные споры. Его критики видят в этом открытую дверь для сдачи Тегерану и возможного помилования Ассадоллы Ассади, иранского дипломата, приговоренного в 2021 году в Бельгии к 20 годам тюремного заключения за покушения на убийство и терроризм.
Рассмотренный бельгийским правосудием как агент иранской разведки, действовавший под дипломатическим прикрытием, Асадолла Асади был признан виновным в разработке, с помощью трех сообщников, которые также были осуждены, плана нападения, который был направлен 30 июня 2018 г. На ежегодное собрание Национального совета сопротивления Ирана (NCRI) под Парижем.
Перспектива его возможной передачи Тегерану была заморожена бельгийским правосудием 22 июля, через несколько часов после того, как парламент проголосовал за договор «о передаче осужденных».
Опубликовано: Тарас Медведев
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