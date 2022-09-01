ООН инспектирует принадлежащую России атомную станцию в Украине

Эксперты-ядерщики провели инспекцию принадлежащей России Запорожской электростанции в Украине после рискованного путешествия, которое было отложено из-за обстрела вблизи объекта.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил, что он увидел то, что ему "нужно было увидеть".

Инспекторов сопровождали на завод российские солдаты.

Россия и Украина обвинили друг друга в попытке саботировать миссию.

Запорожье, расположенное на юге Украины, является крупнейшей атомной станцией Европы. Он был оккупирован Россией вскоре после того, как она вторглась в Украину в феврале.