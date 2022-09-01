ООН инспектирует принадлежащую России атомную станцию в Украине
Эксперты-ядерщики провели инспекцию принадлежащей России Запорожской электростанции в Украине после рискованного путешествия, которое было отложено из-за обстрела вблизи объекта.
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил, что он увидел то, что ему "нужно было увидеть".
Инспекторов сопровождали на завод российские солдаты.
Россия и Украина обвинили друг друга в попытке саботировать миссию.
Запорожье, расположенное на юге Украины, является крупнейшей атомной станцией Европы. Он был оккупирован Россией вскоре после того, как она вторглась в Украину в феврале.
Опубликовано: Солонович Алина
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