ООН инспектирует принадлежащую России атомную станцию в Украине

Эксперты-ядерщики провели инспекцию принадлежащей России Запорожской электростанции в Украине после рискованного путешествия, которое было отложено из-за обстрела вблизи объекта.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил, что он увидел то, что ему "нужно было увидеть".

Инспекторов сопровождали на завод российские солдаты.

Россия и Украина обвинили друг друга в попытке саботировать миссию.

Запорожье, расположенное на юге Украины, является крупнейшей атомной станцией Европы. Он был оккупирован Россией вскоре после того, как она вторглась в Украину в феврале.

Опубликовано: Солонович Алина

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 