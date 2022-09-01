Компартия Китая объявила дату съезда, на котором выберут нового главу государства

Правящая Коммунистическая партия Китая объявила даты своего пятилетнего съезда, на котором, как ожидается, президент Си Цзиньпин будет избран на исторический третий срок в качестве лидера страны.

Съезд начнется 16 октября. Сессия обычно длится около недели и проводится за закрытыми дверями в Большом зале народных собраний на западной стороне площади Тяньаньмэнь в центре Пекина.

На сессии 61-летний Си Цзиньпин, вероятно, закрепит за собой позицию лидера страны, находящегося на посту дольше всех после Мао Цзэдуна.

Он неуклонно консолидировал власть с тех пор, как десять лет назад стал генеральным секретарем партии, избавившись от любой известной фракционной оппозиции своему правлению.

В 2018 году он внес поправки в устав партии, чтобы снять все ограничения на президентство. В настоящее время Цзиньпин является главой государства, а также главнокомандующим вооруженными силами страны.

Хотя он, вероятно, сохранит эти роли, сессия будет иметь важное значение, поскольку на ней будут приниматься решения о том, кто присоединится к нему в Постоянном комитете Политбюро.

Он также примет решение о замене премьер-министра Ли Кэцяна, который должен уйти в отставку в марте.

Среди претендентов на пост г-на Ли 67-летний Ван Ян, который возглавляет ключевой политический консультативный орган, и 59-летний Ху Чуньхуа, вице-премьер.