Британский бомбардировщик, сбитый во время Второй мировой войны, будет извлечен из голландского озера

Почти через 80 лет после того, как немецкие войска сбили британский бомбардировщик над голландским озером, должны начаться работы по восстановлению самолета.

Согласно заявлению, голландские официальные лица официально одобрили планы по восстановлению британского бомбардировщика, который был сбит немецкими войсками во время Второй мировой войны.

Деликатная операция по извлечению самолета со дна озера Эйссельмер была проведена спустя десятилетия после того, как самолет был сбит, и по просьбе родственников пропавшего экипажа.

