Россия запросила заседание Совбеза ООН после обстрелов Запорожской АЭС, свидетелями которых стала миссия МАГАТЭ
Провокации Киева в отношении Запорожской АЭС требуют международного вмешательства и очередного заседания Совбеза ООН.
Первый зам российского постпредства при ООН Дмитрий Полянский сообщил о намерении России созвать заседание Совета безопасности ООН по проблеме ЗАЭС.
«В свете непрекращающихся украинских обстрелов ЗАЭС и сегодняшней безрассудной провокации киевского режима, направленной на срыв визита на станцию инспекторов МАГАТЭ, Россия запросила на 6 сентября заседание СБ ООН, — отметил Полянский в своем телеграм-канале. — На нем мы также предлагаем заслушать гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по итогам пребывания его команды на ЗАЭС. Ожидаем и участия генсекретаря ООН Антониу Гутерриша».
Ранее сообщалось, что колонну, с миссией МАГАТЭ, направляющуюся на ЗАЭС, утром остановили украинские военные. Три часа глава миссии и шеф МАГАТЭ Рафаэль Гросси проводил переговоры с ними, чтобы продолжить путь.
Гросси все же удалось попасть на станцию, и первоначальный осмотр позволил ему заключить, что собрано «достаточно много» материала для выводов инспекции.
Жители Энергодара передали Гросси петицию с призывом остановить провокации ВСУ, которые подписали 20 тысяч человек. Также были переданы фотоматериалы и свидетельства, доказывающие причастность Киева к этим обстрелам.
Опубликовано: Тарас Медведев
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