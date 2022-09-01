Россия запросила заседание Совбеза ООН после обстрелов Запорожской АЭС, свидетелями которых стала миссия МАГАТЭ

Провокации Киева в отношении Запорожской АЭС требуют международного вмешательства и очередного заседания Совбеза ООН.

Первый зам российского постпредства при ООН Дмитрий Полянский сообщил о намерении России созвать заседание Совета безопасности ООН по проблеме ЗАЭС.

«В свете непрекращающихся украинских обстрелов ЗАЭС и сегодняшней безрассудной провокации киевского режима, направленной на срыв визита на станцию инспекторов МАГАТЭ, Россия запросила на 6 сентября заседание СБ ООН, — отметил Полянский в своем телеграм-канале. — На нем мы также предлагаем заслушать гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по итогам пребывания его команды на ЗАЭС. Ожидаем и участия генсекретаря ООН Антониу Гутерриша».

Ранее сообщалось, что колонну, с миссией МАГАТЭ, направляющуюся на ЗАЭС, утром остановили украинские военные. Три часа глава миссии и шеф МАГАТЭ Рафаэль Гросси проводил переговоры с ними, чтобы продолжить путь.

Гросси все же удалось попасть на станцию, и первоначальный осмотр позволил ему заключить, что собрано «достаточно много» материала для выводов инспекции.

Жители Энергодара передали Гросси петицию с призывом остановить провокации ВСУ, которые подписали 20 тысяч человек. Также были переданы фотоматериалы и свидетельства, доказывающие причастность Киева к этим обстрелам.