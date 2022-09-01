США хотят арестовать самолет российского нефтяного магната за 45 млн долларов
Властям США было предоставлено разрешение на захват самолета Boeing стоимостью 45 млн долларов, принадлежащего российскому нефтяному гиганту, после того, как он нарушил санкции США, летая в Россию и обратно.
Министерство юстиции США объявило, что оно получило ордер на арест самолета Boeing 737-7EM, принадлежащего российскому энергетическому ПАО «Лукойл», поскольку он нарушил санкции.
По информации The Wall Street Journal, под контролем Министерства торговли США любому самолету американского производства запрещается летать в Россию и в Беларусь, если ему не предоставлена специальная лицензия.
Средства контроля также ограничивают доступ оператора к дозаправке и техническому обслуживанию, запрещая компаниям обслуживать самолеты.
Согласно ходатайству об ордере, поданному в Окружной суд США по Южному округу Техаса, самолет вылетел из Москвы в Дубай 8 марта и вернулся в Москву 12 марта.
В заявлении на выдачу ордера утверждается, что нефтяная компания «Лукойл» со штаб-квартирой в Москве владеет самолетом через дочернюю компанию на Каймановых островах.
Лукойл находится под санкциями, введенными Министерством финансов США с 2014 года, согласно заявлению Министерства юстиции.
В последний раз самолет был в США в марте 2019 года, когда он доставил в Хьюстон должностных лиц «Лухойла», в том числе тогдашнего генерального директора компании Вагита Алекперова.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
-
Джейми Фокс становится вирусным из-за невероятно точного впечатления о бывшем президенте
Звезда Рэя известна тем, что производит удивительно хорошее впечатление на людей, но его недавняя имитация настолько хороша, что он заставил нас оглядываться в поисках реального человека, которому он подражает.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Комиссия МАГАТЭ не сможет прибыть на ЗАЭС к назначенному времени
Финляндия ввела значительные ограничения на визы для россиян
Вхождение ДНР и ЛНР в состав РФ откладывается, референдума в сентябре не будет
Глава МИД Сирии заявил, что Израиль играет с огнем и пообещал ответ
Экс-посол Венгрии в США: премьер-министру Орбану плевать на Украину