Бывший муж Спирс Федерлайн раскрыл детали скандала со знаменитой артисткой
Кевин Федерлайн впервые раскрыл подробности скандала с экс-супругой Бритни Спирс, рассказав по какой причине воспитывает детей без её участия.
Экс-супруг поп-дивы Кевин Федерлайн в одиночку занимается воспитанием сыновей от Бритни Спирс, практически не давая им возможности видеться с матерью.
Скандалы вокруг личной жизни Спирс не утихают. В сети появился тизер интервью с экс-супругом Бритни Кевином Федерлайном. Мужчина поделился с представителями СМИ подробностями жизни их чад во время многолетнего опекунства исполнительницы, и поведал, по какой причине не поддерживал ее в это время.
Федерлайн обозначил приоритеты: "Я должен был заботиться о мальчиках. Я не мог вмешаться в это дело".
В настоящее время Кевин держится от своей знаменитой бывшей подальше, считая, что такой подход благотворно влияет на сыновей.
Полная версия интервью заботливого отца выйдет 4 сентября. Оно прольёт свет на то, по какой причине Федерлайн не принимал участия в судебном разбирательстве между Спирс и ее семейством.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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