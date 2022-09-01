Бывший муж Спирс Федерлайн раскрыл детали скандала со знаменитой артисткой

Кевин Федерлайн впервые раскрыл подробности скандала с экс-супругой Бритни Спирс, рассказав по какой причине воспитывает детей без её участия.

Экс-супруг поп-дивы Кевин Федерлайн в одиночку занимается воспитанием сыновей от Бритни Спирс, практически не давая им возможности видеться с матерью.

Скандалы вокруг личной жизни Спирс не утихают. В сети появился тизер интервью с экс-супругом Бритни Кевином Федерлайном. Мужчина поделился с представителями СМИ подробностями жизни их чад во время многолетнего опекунства исполнительницы, и поведал, по какой причине не поддерживал ее в это время.

Федерлайн обозначил приоритеты: "Я должен был заботиться о мальчиках. Я не мог вмешаться в это дело".

В настоящее время Кевин держится от своей знаменитой бывшей подальше, считая, что такой подход благотворно влияет на сыновей.

Полная версия интервью заботливого отца выйдет 4 сентября. Оно прольёт свет на то, по какой причине Федерлайн не принимал участия в судебном разбирательстве между Спирс и ее семейством.