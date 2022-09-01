ЕС скептически относится к плану строительства Сибирского газопровода во Франции

Евросоюз скептически относятся к преимуществам газопровода, соединяющего Пиренейский полуостров с остальной Европой, несмотря на риск дальнейших отключений со стороны России.

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, считает, что технические оценки показывают, что новая инфраструктура не принесет никаких преимуществ и может занять до семи лет, по словам чиновника ЕС, который отказался назвать свое имя по конфиденциальному вопросу.

Проект трубопровода Midcat, который должен был соединить Испанию и Францию через Пиренеи, был прекращен в 2019 году. Премьер-министр Испании Педро Санчес возродил план после вторжения России в Украину по максимальному использованию терминалов страны для переработки сжиженного природного газа, импортируемого из третьих стран.