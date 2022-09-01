Дженнифер Лопес сняла танцоров с прослушиваний, потому что они были девственницами

Сезон Девы официально начался, и, как оказалось, не все испытывают радость от “Virgo's Groove” Бейонсе.

По словам звезды Glee Хизер Моррис, Дженнифер Лопес, которая, по сообщениям, не является поклонницей тех, кто родился между 23 августа и 22 сентября, - это Дженнифер Лопес, которая исключила потенциальных танцоров из процесса прослушивания в туре на основе астрологического знака.

“Дженнифер Лопес провела прослушивание танцоров для одного из своих туров”, - сказал Моррис в подкасте "Просто говорю с Джастином Мартиндейлом " на этой неделе. “Она вошла в комнату и сказала: "Большое вам спасибо, вы, ребята, так усердно работали. Поднятием рук, если в зале есть девственницы, не могли бы вы просто поднять руку?”

Моррис, которая сама является Водолеем, на самом деле не была на этом конкретном прослушивании, но слышала “забавную историю” от других. “Она посмотрела на них и сказала: " Большое вам спасибо, что пришли ’. И им пришлось уйти после целого дня прослушивания для Дженнифер Лопес ”, - добавила она.

“Большую часть времени на танцевальных прослушиваниях тебе не платят, ты там с 10 утра, а прослушиваешься до 6 вечера”.