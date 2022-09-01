Стало известно, что произойдет, если никто не получит джекпот Mega Millions в размере 1,34 миллиарда долларов

Прошло несколько недель с тех пор, как билет в Иллинойсе выиграл джекпот Mega Millions в размере 1,34 миллиарда долларов.

В настоящее время никто не выдвинулся, чтобы претендовать на второй по величине джекпот за 20-летнюю историю игры, превышающий только билет на сумму 1,537 миллиарда долларов, выигранный в Южной Каролине в 2018 году.

Правила получения приза, а также время, необходимое для его получения, варьируются в зависимости от штата, согласно веб-сайту Mega Millions. Однако период для получения призов обычно составляет от 90 дней до одного года с даты розыгрыша.

Лотерея Иллинойса заявляет, что у победителей может быть до года, чтобы выйти вперед.