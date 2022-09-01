Финляндия ввела значительные ограничения на визы для россиян
Финляндия в четверг сократила количество виз, выдаваемых российским гражданам, до одной десятой от обычного количества в связи с ситуацией на Украине.
Финляндия, у которой самая длинная граница с Россией из всех стран-членов Европейского Союза, объявила о своем решении в августе на фоне растущего давления со стороны политиков и простых граждан. Речь шла об ограничении передвижения российских туристов через скандинавскую страну.
Во время встречи министров иностранных дел Европейского союза в столице Чехии Праге в среду министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сделал заявление по этому поводу.
Он сказал, что важно показать российским гражданам, что в нынешней ситуации туризм не может продолжаться в обычном режиме.
Финляндия разрешит россиянам подавать на туристические визы только один раз в неделю и только в четырех российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске и Петрозаводске.
Хаависто сказал, что его особенно беспокоит своего рода российский «туристический маршрут» через аэропорт Хельсинки, которым пользовались тысячи россиян.
Министерство иностранных дел Финляндии заявило, что помимо решения о выдаче визы правительство в настоящее время изучает возможность оказания помощи российским правозащитникам, представителям гражданского общества и журналистам, критикующим Кремль, путем введения нового типа гуманитарной визы.
Москва в четверг назвала решение ЕС отменить упрощенный визовый режим для российских туристов абсурдным и плохим для российских граждан. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия рассматривает варианты ответа на этот шаг.
Опубликовано: Светлана Репина
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