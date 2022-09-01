Поклонники "Новичка" не могут отвести взгляд от сексуального платья с высоким разрезом Дженны Деван на IG
"Журналы Hearst и Yahoo могут получать комиссионные или доход от некоторых товаров по ссылкам ниже".
Хотя Дженна не публиковала фотографии с мероприятия в своих социальных сетях, ее жених определенно это сделал. Стив не только поделился фотографией пары, сделанной ночью, он также похвалил своего партнера.
"Мама и папа ... будущее Голливуда", - написал он в Instagram на следующий день. "Спасибо @VanityFair и @lancomeofficial за то, что пригласили нас ... Спасибо @bradgoreski @daniela_viviana @dendoll @brittsully за то, что одели и осветили меня, чтобы я могла отдать должное этим идеальным 10 рядом со мной. 🔥."
Когда поклонники-новички узнали о милом посте, они заполнили раздел комментариев Стива, чтобы поделиться своими мыслями.
Опубликовано: Ангелина Крент
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Поклонники "Новичка" не могут отвести взгляд от сексуального платья с высоким разрезом Дженны Деван на IG
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