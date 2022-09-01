Режиссер "Не волнуйся, дорогая" Оливия Уайлд хвалит звезду Флоренс Пью на фоне слухов о вражде: "Она невероятно талантлива"

Оливия Уайлд продолжает расточать похвалы Флоренс Пью, исполнительнице главной роли в ее фильме "Не волнуйся, дорогая", несмотря на слухи, что они столкнулись на съемочной площадке.

"Она невероятно талантлива", - сказала Уайлд о Пью в беседе с Мэгги Джилленхол, ее коллегой-актером и режиссером, опубликованной в четверг журналом Interview. "Она была так настойчива в своем стремлении к наиболее достоверной версии каждого момента.

Она также знала, что моей настоящей целью было создать историю любви, которая была бы настолько искренней между ней и Гарри, чтобы люди не могли не влюбиться в них как в пару.

Сообщалось, что тот факт, что Стайлс стал парнем Уайлд во время съемок, был источником напряженности, но здесь Уайлд сказал только, что Пью и Стайлс оба "очень любящие люди".