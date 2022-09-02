Рэпер Тимал оштрафован на 6000 евро за то, что ударил свою собаку

Если он не заплатит эту сумму, рэперу грозит 120 суток тюрьмы. Он также приговорен к запрету содержания животных на пять лет.

Рэпер Тимал был приговорен в четверг вечером 1 сентября судом Мо к выплате 6000 евро за «жестокое обращение с домашним животным» через два дня после трансляции видео, в котором он бьет свою собаку, сообщили AFP адвокаты сторон.

Рубен Луис, настоящее имя Тимала, был приговорен поздно вечером к 120-дневному штрафу в размере 50 евро на общую сумму 6000 евро. Если он не заплатит эту сумму, ему грозит 120 суток тюрьмы. Он также приговорен к запрету содержания животных на пять лет.

Этот приговор был ранее предложен прокурором и принят Тималом в рамках заявления о предварительном признании вины (CRPC), которое позволяет быстрее судить о некоторых правонарушениях при условии, что ответчик признает факты.

25-летний артист был арестован и помещен под стражу полицией в среду в Шам-сюр-Марн в пригороде Парижа, где он проживает. Накануне он разместил в социальной сети Snapchat видео, в котором он снимает, как трижды пинает одну из двух своих собак по голове. «Мудак идет», можно было бы прочитать в легенде клипа. Мастифы были переданы ассоциации защиты животных.

«Это предложение адаптировано к ситуации, поскольку Тимал признал факты и, прежде всего, выразил крайне искреннее сожаление. Видео совсем не отражает то, как он всегда обращался со своими животными», — сказала AFP его адвокат Ме Элиза Арфи.

«Разрыв между ультрачувствительным общественным мнением, которое больше не приемлет нападений на животных и вынесенным приговором, который значительно ниже максимальных наказаний, увеличивается, и абсолютно не сдерживают», — со своей стороны отреагировала Кэролайн Лэнти, юрист Фонда 30 миллионов друзей, подавший жалобу на рэпера.

Этот случай перекликается с делом Курта Зумы, французского международного защитника, приговоренного в июне британским правосудием к 180 часам общественных работ за жестокое обращение с его кошкой после трансляции видео, которое стало вирусным.