Ханна сообщила в соцсетях, что вскоре станет матерью во второй раз
Певица Ханна с мужем Пашу воспитывает дочь Адриану. Артистка очень скоро станет мамой двух детей.
Исполнительница Анна Иванова (творческий псевдоним - Ханна), снова готовится стать мамой.
О своей радости артистка сообщила фанатам в своих соцсетях. Креативная личность разместила трогательный ролик, отметив, что не в силах больше скрывать свои эмоции по поводу.
В ролике Ханна и ее муж Пашу (Настоящее имя - Павел Курьянов) с дочерью Адрианой прогуливаются по скверу. Девочка "едет" на плечах папы, всё семейство одето в тёмные спортивные костюмы.
Когда мама оборачивается, чтобы поцеловать дочь и мужа, то виден округлившийся живот знаменитости.
Под видео звезда сцены написала: "Счастье становится еще более полноценным".
Пашу оставил свой комментарий: "Хороших людей должно быть больше".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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