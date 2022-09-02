Ханна сообщила в соцсетях, что вскоре станет матерью во второй раз

Певица Ханна с мужем Пашу воспитывает дочь Адриану. Артистка очень скоро станет мамой двух детей.

Исполнительница Анна Иванова (творческий псевдоним - Ханна), снова готовится стать мамой.

О своей радости артистка сообщила фанатам в своих соцсетях. Креативная личность разместила трогательный ролик, отметив, что не в силах больше скрывать свои эмоции по поводу.

В ролике Ханна и ее муж Пашу (Настоящее имя - Павел Курьянов) с дочерью Адрианой прогуливаются по скверу. Девочка "едет" на плечах папы, всё семейство одето в тёмные спортивные костюмы.

Когда мама оборачивается, чтобы поцеловать дочь и мужа, то виден округлившийся живот знаменитости.

Под видео звезда сцены написала: "Счастье становится еще более полноценным".

Пашу оставил свой комментарий: "Хороших людей должно быть больше".