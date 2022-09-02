Сергей Лавров: глава МИД ФРГ решилась на «фантастическое признание»

Глава российской дипломатии, комментируя выступление своей коллеги Анналены Бербок, назвал его «фантастическим признанием».

Выступая в МГИМО глава МИД Российской Федерации поделился мнением о выступлении Анаалены Бербок, возглавляющей внешнеполитическое ведомство Германии.

"Вчера прочитал текст выступления Анналены Бербок. Она заявила, что несмотря на то, что граждане Германии страдают, они и будут продолжать страдать, потому что Берлин будем продолжать поддерживать Украину. Просто фантастическое признание!", — поделился мнением дипломат.

Раннее глава МИД ФРГ уже высказывалась в подобном ключе. Выступая в Праге она заявила, что гарантии помощи Украине для нее важнее мнения простых немцев.