Сергей Лавров: глава МИД ФРГ решилась на «фантастическое признание»
Глава российской дипломатии, комментируя выступление своей коллеги Анналены Бербок, назвал его «фантастическим признанием».
Выступая в МГИМО глава МИД Российской Федерации поделился мнением о выступлении Анаалены Бербок, возглавляющей внешнеполитическое ведомство Германии.
"Вчера прочитал текст выступления Анналены Бербок. Она заявила, что несмотря на то, что граждане Германии страдают, они и будут продолжать страдать, потому что Берлин будем продолжать поддерживать Украину. Просто фантастическое признание!", — поделился мнением дипломат.
Раннее глава МИД ФРГ уже высказывалась в подобном ключе. Выступая в Праге она заявила, что гарантии помощи Украине для нее важнее мнения простых немцев.
Опубликовано: Максим Алексеев
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