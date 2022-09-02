Основоположник «грязного реализма» Чарльз Буковски считал, что Шекспира слишком переоценили

В 1987-м году тогда еще очень молодой артист Шон Пенн взял интервью у скандального писателя. которое многих не оставляет равнодушным и сегодня.

Интервью получилось резонансным, обсуждает его уже не первое поколение людей, интересующихся литературой.

И главные моменты спора - заявления писателя о том, что Уильяма Шекспира, по его мнению, слишком переоценили. Тогда как француза Луи-Фердинанда Селина - недооценили.

Чарльз Буковски заявил, что когда он открыл для себя Селина, просто не мог оторваться от книги.

"Он чертовски близок, чтобы прикончить тебя", - заявил Буковски о французском писателе, и подчеркнул, что это - наивысшая оценка творчества коллеги.

А Шекспира, в свою очередь, назвал "нечитабельным". "Он переоценен, но люди не хотят этого слышать.

Нельзя покуситься на святое", - заявил скандальный американский литератор. И добавил, что к Шекспиру липнут снобы вот уже много лет, и ему это "противно".

Творчество самого Чарльза тоже - спорное. Он писал свои произведения на основании личных впечатлений, акцентируя внимание на низменных сторонах жизни - пьянстве, драках, грязи. Особое внимание уделял также связям с женщинами.

Что несет непосредственно творчество Буковски в массы? Трудно сказать. Конечно, с Шескпиром на одну ступень его не поставить, однако у него тоже есть свои поклонники, которые читают и почитают этого американского автора.

По всей вероятности, эта аудитория и есть тот "срез", для которого он писал. Шекспира мир знает вот уже более пяти столетий. Буковски - несколько десятков лет. Да и то довольно узкий круг. Так что спор - "кто кого", как говорится, неуместен.