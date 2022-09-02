Бузова заявила, что не понимает, откуда у людей возникает ненависть к ней

Поющая ведущая Ольга Бузова не со всеми ладит. Артистка никак не может понять, откуда у людей возникает ненависть к её персоне.

Певица Ольга Бузова вспомнила о временах, когда она училась в школе, признавшись, что у нее были плохие отношения с директором образовательного учреждения.

"Пятый канал" цитирует знаменитость: "Я очень была прилежная ученица, но никогда не была ботаником. Я отрывалась в одежде, с директором у меня не сложились отношения. Меня до сих пор не пускают в мою школу, которую я закончила с медалью".

Звезда сцены и экрана призналась, что не может понять, откуда у окружающий возникает негатив по отношению к ней.

Экс-участница и ведущая "Дома-2" считает, что это нормально, когда одни тебя принимают, а другие нет. Ольга утверждает, что поклонников ей хватает.

Оказывается, Бузова затаила обиду на своих родителей за некоторые моменты детства. Девочка рано пошла в школу, ей тяжело строить отношения с противоположным полом.

Телеведущая признаётся, что для неё проблема прибегать к чьей-либо помощи, особенно финансовой, так как звезда привыкла рассчитывать только на себя.