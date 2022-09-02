Бузова заявила, что не понимает, откуда у людей возникает ненависть к ней
Поющая ведущая Ольга Бузова не со всеми ладит. Артистка никак не может понять, откуда у людей возникает ненависть к её персоне.
Певица Ольга Бузова вспомнила о временах, когда она училась в школе, признавшись, что у нее были плохие отношения с директором образовательного учреждения.
"Пятый канал" цитирует знаменитость: "Я очень была прилежная ученица, но никогда не была ботаником. Я отрывалась в одежде, с директором у меня не сложились отношения. Меня до сих пор не пускают в мою школу, которую я закончила с медалью".
Звезда сцены и экрана призналась, что не может понять, откуда у окружающий возникает негатив по отношению к ней.
Экс-участница и ведущая "Дома-2" считает, что это нормально, когда одни тебя принимают, а другие нет. Ольга утверждает, что поклонников ей хватает.
Оказывается, Бузова затаила обиду на своих родителей за некоторые моменты детства. Девочка рано пошла в школу, ей тяжело строить отношения с противоположным полом.
Телеведущая признаётся, что для неё проблема прибегать к чьей-либо помощи, особенно финансовой, так как звезда привыкла рассчитывать только на себя.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Комиссия МАГАТЭ не сможет прибыть на ЗАЭС к назначенному времени
Граффити по определению является нарушением закона
Вхождение ДНР и ЛНР в состав РФ откладывается, референдума в сентябре не будет
Кража века – из Лувра похищена Мона Лиза: и как ни странно Пикассо проходил по этому делу
Экс-посол Венгрии в США: премьер-министру Орбану плевать на Украину