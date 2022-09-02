Витольд Юраш: Владимир Путин одержал политическую победу над поляками
Президент РФ победил Польшу еще не вылетев в Калининград, считает бывший польский дипломат Витольд Юраш.
В своей публикации на Onet.pl, бывший польский дипломат Витольд Юраш разобрался в политической подоплеке визита Владимира Путина в российский анклав.
Эксперт считает, что российский лидер переиграл польских политиков, захватив внимание СМИ, в риторике приближения страшного тирана к польским границам.
«Хуже того, это исключительно наша вина. Она заключается в том, что из ничего не значащего факта мы создаём событие, которое комментируют эксперты, анализируют аналитики и к которому прислушиваются политики".
Ведущие польские СМИ в пятницу приковали внимание своей аудитории к визиту Путина в Калининград.
«Путин „прощупает“ польскую границу» — польский филиал Business Insider.
«Путин на границу с Польшей долетит по узкому перешейку», писали ведущие СМИ республики.
Опубликовано: Тарас Медведев
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