Витольд Юраш: Владимир Путин одержал политическую победу над поляками

Президент РФ победил Польшу еще не вылетев в Калининград, считает бывший польский дипломат Витольд Юраш.

В своей публикации на Onet.pl, бывший польский дипломат Витольд Юраш разобрался в политической подоплеке визита Владимира Путина в российский анклав.

Эксперт считает, что российский лидер переиграл польских политиков, захватив внимание СМИ, в риторике приближения страшного тирана к польским границам.

«Хуже того, это исключительно наша вина. Она заключается в том, что из ничего не значащего факта мы создаём событие, которое комментируют эксперты, анализируют аналитики и к которому прислушиваются политики".

Ведущие польские СМИ в пятницу приковали внимание своей аудитории к визиту Путина в Калининград. 

«Путин „прощупает“ польскую границу» — польский филиал Business Insider.

«Путин на границу с Польшей долетит по узкому перешейку», писали ведущие СМИ республики.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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