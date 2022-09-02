Шахназаров позлародствовал из-за отмены концерта группы Машина времени в Грузии
Блогер и писатель Михаил Шахназаров резко высказался в адрес музыкального коллектива "Машина времени" после того, как был отменён концерт группы в Тбилиси.
Организаторы выступления известной рок-группы "Машина времени" отменили концерт музыкантов, который должен был пройти в Грузии.
Публицист Михаил Шахназаров высказался по поводу в своём Телеграм-канале.
Известно, что "Машины времени" должна была выйти на сцену Тбилиси в сентябре. Организаторы события ответили отказом в предоставлении музыкантам площадки для выступления, так как возникла срочная необходимость в проведении проверки и ремонта здания.
Шахназаров обратился к членам рок-группы: "Это Грузия к вам не приехала, м*дачье".
Ранее журналист поделился мнением по поводу заявления известной в России актрисы Ингеборги Дапкунайте, которая не исключает вероятности возвращения в РФ. Шахназаров считает знаменитость двуличной.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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