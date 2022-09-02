Изгнанный президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса готовится вернуться

Ожидается, что свергнутый бывший президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса завершит свое изгнание в Таиланде и вернется на остров в субботу, сообщил AFP высокопоставленный представитель министерства обороны в пятницу (2 сентября).

«Он жил в тайском отеле, как виртуальный заключенный и очень хотел вернуться», — рассказал AFP чиновник, пожелавший остаться неназванным, добавив: «Нам сказали, что он вернется очень в субботу. Мы только что создали новое подразделение безопасности, чтобы защитить его после его возвращения», — продолжил чиновник, отметив, что охрана состоит из армейских подразделений и полицейских коммандос.

По словам чиновника, у Готабая Раджапакса была 90-дневная виза для пребывания в Таиланде, но он решил вернуться со своей женой, телохранителем и еще одним помощником. Конституция Шри-Ланки гарантирует бывшим президентам телохранителей, транспортное средство и жилье. Бывший президент бежал с острова 13 июля, через четыре дня после штурма его резиденции десятками тысяч протестующих, раздраженных месяцами лишений.

Шри-Ланка, страна с населением 22 миллиона человек, охвачена историческим экономическим кризисом, отмеченным острой нехваткой продовольствия, топлива и медикаментов из-за нехватки иностранной валюты для финансирования импорта. Несколько месяцев агитации с требованием его отъезда под его окнами закончились его бегством за границу на борту военного самолета. Сначала он укрылся на Мальдивах, затем в Сингапуре, где объявил о своей отставке.

Его 28-дневная виза истекла без возможности продления, и с тех пор он находится в Таиланде, где местные власти попросили его не покидать свой отель из соображений безопасности, практически удерживая его под арестом. Уйдя в отставку в середине своего пятилетнего срока, 73-летний Готабая Раджапакса лишился неприкосновенности, гарантированной ему его обязанностями. Следовательно, он может быть привлечен к уголовной ответственности. Несколько дел о коррупции, которые находятся на рассмотрении судов Шри-Ланки, были приостановлены после его вступления на пост президента в 2019 году и могут быть возобновлены, когда он вернется.