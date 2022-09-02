Украинские дети возвращаются в классы: как будут учиться школьники в этом году

В школах по всей Украине убрали мусор, смыли кровь с полов и, по возможности, сделали ремонт, поскольку поколение контуженных детей возвращается к учебе.

Поскольку война продолжается, половина школ страны не открыла свои двери в четверг из-за крайней опасности взрывов, таких как в Краматорске в Донецкой области.

Школы в Киевской, Львовской и Черновицкой областях входят в число тех, которые будут рады возвращению учащихся в классы. Однако решать родителям, отправлять ли своих детей в школу или выбирать онлайн-образование.