Экс-президент Бирмы Аун Сан Су Чжи приговорена к трем годам заключения за фальсификацию выборов
Бывший лидер Бирмы уже отбывает срок по приговору в 17 лет, но хунта предъявила обвинения во множестве преступлений, совершенных после февральского переворота 2021 года.
Бывший бирманский лидер Аун Сан Су Чжи, уже приговоренная к 17 годам тюремного заключения, но получила дополнительный трехлетний срок в пятницу, 2 сентября , за мошенничество на выборах 2020 года, на которых ее партия в значительной степени выиграла, сообщил AFP источник, знакомый с этим вопросом.
«Она была приговорена к трем годам лишения свободы с каторжными работами», сообщил источник, который сообщил, что 77-летний лауреат Нобелевской премии мира предстала перед судом в добром здравии.
Обвиненная во множестве преступлений со стороны хунты, находящейся у власти после февральского переворота 2021 года, ей грозит несколько десятилетий тюремного заключения по окончании судебного процесса, который международное сообщество назвало политическим. Ее уже приговорили к 17 годам лишения свободы, в частности, за несколько коррупционных действий.
Армия оправдала свой путч, заявив, что обнаружила более 11 миллионов нарушений во время выборов в законодательные органы в ноябре 2020 года, на которых победила Национальная лига за демократию (ЛНД). Международные наблюдатели, со своей стороны, охарактеризовали выборы в то время как «в целом свободные и честные ». Аунг Сан Су Чжи была помещена в одиночную камеру в тюрьме в Нейпьидо в конце июня.
Опубликовано: Тарас Медведев
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