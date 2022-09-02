Экс-президент Бирмы Аун Сан Су Чжи приговорена к трем годам заключения за фальсификацию выборов

Бывший лидер Бирмы уже отбывает срок по приговору в 17 лет, но хунта предъявила обвинения во множестве преступлений, совершенных после февральского переворота 2021 года.

Бывший бирманский лидер Аун Сан Су Чжи, уже приговоренная к 17 годам тюремного заключения, но получила дополнительный трехлетний срок в пятницу, 2 сентября , за мошенничество на выборах 2020 года, на которых ее партия в значительной степени выиграла, сообщил AFP источник, знакомый с этим вопросом.

«Она была приговорена к трем годам лишения свободы с каторжными работами», сообщил источник, который сообщил, что 77-летний лауреат Нобелевской премии мира предстала перед судом в добром здравии.

Обвиненная во множестве преступлений со стороны хунты, находящейся у власти после февральского переворота 2021 года, ей грозит несколько десятилетий тюремного заключения по окончании судебного процесса, который международное сообщество назвало политическим. Ее уже приговорили к 17 годам лишения свободы, в частности, за несколько коррупционных действий.

Армия оправдала свой путч, заявив, что обнаружила более 11 миллионов нарушений во время выборов в законодательные органы в ноябре 2020 года, на которых победила Национальная лига за демократию (ЛНД). Международные наблюдатели, со своей стороны, охарактеризовали выборы в то время как «в целом свободные и честные ». Аунг Сан Су Чжи была помещена в одиночную камеру в тюрьме в Нейпьидо в конце июня.