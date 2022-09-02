Страны Ближнего Востока могут признать независимость ДНР и ЛНР

Директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак заявил, что российская сторона не намерена навязывать признание независимости ДНР и ЛНР.

Александр Кинщак отметил, что навязывания признаний Донецкой и Луганской народных республик независимыми, не входит в «план действий» Российской Федерации. Это личная инициатива любого отдельно взятого государства.

Он напомнил, что 29 июня 2022 года, независимость и суверенитет ДНР и ЛНР признала Сирия. До этого о желании признать республики заявили частично признанные государства Абхазия и Южная Осетия.

Кинщак считает, что страны Ближнего Востока и так могут признать Донецкую и Луганскую народные республики (без каких-либо просьб со стороны России), так как это удобно для международной торговли и других взаимодействий с регионом. Поэтому Россией было принято решение признать эти страны 21 февраля 2022 года.

Директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД Российской Федерации подчеркнул, что признаке независимости ДНР и ЛНР — это суверенное решение любого независимого государства. Россия не имеет и не может иметь рычагов давления для такого решения вне своей политической системы.