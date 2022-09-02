«Известия»: Китай перестал поставлять в Россию двигатели для КамАЗов опасаясь вторичных санкций
Компания Weichai Power Co. Ltd приостановила отгрузку двигателей в Россию для производителя КамАЗов, так как опасается вторичных санкций. Камский автозавод лишился метановых ДВС.
Метановыми двигателями Камский автомобильный завод комплектует грузовики и автобусы. Как после приостановки поставок от Weichai Power Co. Ltd будет организовываться производство, пока неизвестно, однако поставки вряд ли возобновятся в ближайшее время.
Причина приостановки — жесткие адресные санкции, которые ввели против российского автопроизводителя западные страны. Правительство Китая предупредило собственные компании, что продолжение сотрудничества с некоторыми заводами России может обернуться вторичными санкциями для самих китайцев.
Двигателями Weichai комплектовались грузовики КамАЗ К4 (в том числе и тягача 5490), которые работают на сжиженном природном газе. Кроме того, метановые двигатели устанавливались на автобусы дочерней компании НефАЗ, которая в начале весны 2022 года была вынуждена перейти на подержанные коробки передач.
Страны ЕС ввели санкции против КамАЗ в феврале 2022 года. Согласно ограничениям, российский производитель грузовиков не имеет право продавать грузовики в большинстве стран Европы и сотрудничать с европейскими фирмами. В конце июня к этим санкциям добавились ограничения от США, из-за которых оставшиеся поставки иностранных комплектующих также оказались под угрозой, в том числе и китайские.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Шольц заявил о необходимости переговоров с Путиным и поиском компромисса с Россией
Украина потребовала от США танки Abrams, а от Германии танки Leopard
Комиссия МАГАТЭ не сможет прибыть на ЗАЭС к назначенному времени
Ракета Falcon 9 будет запущена в 2023 году до 100 раз
Минобороны РФ: затоплены две баржи с украинскими диверсантами, направлявшимися к Запорожской АЭС