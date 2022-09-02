National Review: более 20 тысяч жителей Колорадо не имеют право включать кондиционеры

Поставщик электроэнергии Колорадо (США) Xcel Energy запретил включать кондиционер 22 тысячам местных жителей из-за «энергетической чрезвычайной ситуации».

На этой неделе погода в Колорадо была особенно жаркой — температура достигала 32 градусов. Тем не менее, 22 тысячи жителей американского штата получили предупреждение от энергокомпании Xcel Energy о том, что в регионе действует «энергетическая чрезвычайная ситуация».

Если трактовать сообщение Xcel Energy буквально, то получается, что жителям штата запретили включать кондиционеры для охлаждения своих жилых помещений (и нежилых также). Один из жителей Колорадо Тони Таларико рассказал местным новостям, что кондиционеры запретили включать «в пиковый период жары».

Почему только 22 тысячам жителям Колорадо запретили включать кондиционер? Ответ в том, что именно они подписали договор с Xcel Energy, который позволяет компании контролировать термостаты в домах клиентов. Причем такая услуга платная — 100 долларов жители заплатили сразу и еще по 25 долларов платят ежемесячно.

Фактически, имея доступ к термостатам, компания Xcel Energy удаленно может включать и выключать кондиционеры в домах, а также контролировать максимальную и минимальную температуру в жилых и нежилых помещениях. В компании заявили, что такой доступ дается добровольно, а договор предусматривает возможность контроля.