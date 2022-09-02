De Limburger: зарядка электромобилей станет дороже заправки бензином

Авторитетное издание De Limburger сообщает, что вскоре заряжать электромобили для их владельцев станет гораздо дороже заправки автомобилей с ДВС.

Владельцы электромобилей не на шутку обеспокоены ростом цен на электроэнергию, ведь вместе с тем растут и затраты на зарядку транспортных средств. Особенно это ощутимо для тех, кто купил дорогой электромобиль с целью сэкономить на топливе и других расходниках, которые «привычны» владельцам автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Пока заоблачных тарифов не наблюдается, однако цены растут не по дням, а по часам. Кроме проблем с физическим наличием зарядных станций во многих европейских регионах, к ним добавились проблемы со стоимость.

При этом, эксперты говорят, что бесплатные зарядные станции от определенных компаний в скором времени и вовсе исчезнут, так как стоимость электроэнергии будет непрерывно расти. Это связано не только с сокращением энергозависимости и поставок из России, но и с европейскими и американскими энергетическими программами.

Так, согласно некоторым экологическим документам, в Европе закроется большинство электростанций в период с 2025 по 2035 года. Да, Франция и некоторые другие страны отложили закрытие таких объектов в связи с энергокризисом, однако это не спасает общую ситуацию.