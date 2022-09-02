Associated Press: Индия ввела в эксплуатацию новый авианосец INS Vikrant на фоне обеспокоенности Китая

Авторитетное издание Associated Press сообщает, что Индия приняла решение ввести в эксплуатацию новый авианосец, которые призван расширить судостроительные возможности страны и противостоять флоту Китая.

Авианосец INS Vikrant уже присоединился к флоту Индии и стал вторым на вооружении ВМФ страны (первый авианосец Индия купила у России в 2004 году для защиты Бенгальского и Индийского залива, он был назвал INS Vikramaditya).

Премьер-министр Индии Наренда Моди подчеркнул, что военно-морской флот страны имеет огромный потенциал. По его словам, Индия — одна из немногих стран, которая имеет собственную авианосную программу (как в плане судостроительства, так и защиты территориальной целостности).

INS Vikrant — крупнейший военный корабль, который построен внутри Индии. Он способен нести экипаж до 1600 человек, а также 30 воздушных судов, включая вертолеты и истребители. Более 75% компонентов нового авианосца созданы в Индии и только 22-25% поступили из-за границы.

Индия планирует оснастить INS Vikrant двумя десятками новых истребителей, в том числе французскими Dassault и F/A-18 Block III Super Hornet. Пока авианосец укомплектован российскими самолетами МиГ-29.

Военные эксперты говорят, что запуск нового авианосца Индии — фактический ответ Китаю, который в последние годы серьезно расширил присутствие в Индийском океане, западной части Тихого океана и за их пределами. При этом Китай действительно обеспокоен расширением военной мощи Индии.