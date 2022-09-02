Bloomberg: в США считают ядерные переговоры с Ираном «неконструктивными»

Ядерные переговоры между США и Ираном сосредоточены на восстановлении документа от 2015 года, от которой отказался американский экс-президент Дональд Трамп.

После первого этапа переговоров, американские официальные лица заявили, что попытки восстановить соглашения с Ираном от 2018 года «неконструктивные». Сразу после заявления появилось множество споров о том, смогут ли стороны достичь соглашения и «выпустить» иранскую нефть на мировые рынки.

Официальный представитель Госдепартамента США Ведант Патель не стал уточнять, есть ли у Ирана замечания по ядерной программе. Кроме того, неизвестно, осталась ли согласованной позиция по посредничеству представителей Европейского союза в переговорах между США и Ираном.

В ЕС считают, что оптимальный путь — восстановить соглашения, от которых отказался Дональд Трамп в 2018 году. При этом фактически представители Евросоюза не могут вмешиваться в переговоры, так как даже если посредничество произойдет — оно будет формальностью.

В США отмечают, что основаная цель переговоров не заполнить европейские рынки иранской нефтью, а прийти к соглашению, которое останавливает быстро развивающуюся ядерную профгруппу Ирана. Только в случае подписания документа, США готовы снять некоторые экономические санкции с Ирана, а эти действия в свою очередь позволят возобновить торговлю с ЕС.