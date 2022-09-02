Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Украина продолжает обстреливать Запорожскую АЭС
Министр обороны России Шойгу обвинил Украину в ядерном терроризме, т.к. несмотря на опасность загрязнения среды, украинские военные все равно обстреливают Запорожскую АЭС.
Российские войска оккупировали крупнейшую в Европе атомную электростанцию с марта.
Агентство РИА новости цитирует Владимира Рогова, члена навязанной Россией администрации в Запорожье, обвиняющего Киев в попытке проникнуть в миссию МАГАТЭ с помощью тех, кого он назвал “шпионами”.
Попытка проникновения шпионов и диверсантов под видом украинских журналистов была пресечена. Их не пустили на территорию.
Ранее сегодня украинский оператор АЭС "Энергоатом" пожаловался на то, что журналистам не позволили сопровождать инспекционную группу ООН, написав:
Подавляющее большинство “представителей СМИ со всего мира”, прибывших вчера на электростанцию, являются российскими пропагандистами. Автобусы с украинскими и иностранными журналистами, которые пытались попасть на ЗАЭС вместе с миссией МАГАТЭ через территорию Украины, не были пропущены через контрольно-пропускной пункт российскими военными.
Опубликовано: Силивончик Алина
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