Власти Аргентины озадачены пневмонией неизвестного происхождения

Местная телекомпания сняла сюжет возле клиники Сан-Мигель, где циркулирует заболевание легких неизвестной причины.

Частная клиника в Аргентине — очаг загадочной болезни: все пострадавшие страдали тяжелой двусторонней пневмонией, трое из них умерли. Эксперты ломают голову над причиной, корона и другие вирусы уже исключены как причина.

Как заявил в четверг министр здравоохранения северо-западной провинции Тукуман Луис Медина Руис, девять случаев респираторного заболевания были обнаружены в частной клинике. Восемь заболевших являются медсработниками в клинике, которая находится в городе Сан-Мигель. Трое из инфицированных скончались с понедельника.

По информации, это две медсестры и 70-летний пациент, поступивший в клинику для операции.

В настоящее время органы здравоохранения пытаются выяснить, какой возбудитель вызывает пневмонию. Как сообщает «Buenos Aires Times» , это двусторонняя пневмония, при которой поражаются оба крыла легких. По его словам, с 22 августа новых случаев не было, и учреждение строго изолировано.

В среду министр здравоохранения заявил, что помимо возбудителя будут проверяться также возможные «токсические» и «экологические причины». Например, в настоящее время также исследуются системы водоснабжения и кондиционирования воздуха.