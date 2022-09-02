В Афганистане прогремел взрыв в мечети в Герате, погиб имам Муджиб Рахман Ансари

Очередной взрыв прогрмел в афганской мечети во время того, как мусульмане совершали там служение, согласно обряду.

В пятницу (2 сентября) в мечети в Герате на западе Афганистана произошел взрыв, в результате которого, как сообщается, есть жертвы, сообщил главный частный канал страны TOLOnews.

Ссылаясь на местные источники, канал заявил, что в результате взрыва был убит имам мечети Муджиб Рахман Ансари, известный священнослужитель и главный сторонник талибов.