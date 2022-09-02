ВМС Ирана заявили об отражении нападения пиратов в Красном море
В пятницу, 2 сентября, ВМС Ирана заявили, что предотвратили накануне пиратское нападение на одно из его торговых судов в Красном море, во второй раз менее чем за месяц.
«Подозрительное судно с 12 вооруженными боевиками на борту приблизилось к иранскому торговому судну в Баб-эль-Мандебском проливе», — говорится в заявлении ВМС, которое цитирует официальное информационное агентство Irna.
Пираты был вынуждены покинуть район после того, как флотилия сопровождения во главе с эсминцем «Джамаран» открыла по ним огонь.
10 августа Исламская Республика сообщила об аналогичном инциденте в Красном море. Как и другие страны, которые используют морской путь через Красное море и Суэцкий канал, Иран увеличил свое военно-морское присутствие в Аденском заливе после волны нападений базирующихся в Сомали пиратов в период с 2000 по 2011 год.
Опубликовано: Тарас Медведев
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