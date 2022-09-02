Дмитрий Песков: президент России не будет заводить личные аккаунты в социальных сетях

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует заводить личные аккаунты в социальных сетях.

Песков подчеркнул, что несмотря на рост популярности взаимодействия политиков с населением в социальных сетях, российский лидер Владимир Путин не рассматривает вопрос о ведении личных страниц на таких площадках. Он добавил, это никак не отразится на рейтинге президента.

Ранее стало известно, что экс-премьер Италии Сильви Берлускони, который возглавлял политическую партию «Вперед, Италия», начал вести свою страницу в социальной сети TikTok. В первых постах он отметил, что пришел в соцсеть за «молодой аудиторией в преддверии парламентских выборов».

Несмотря на 85-летний возраст, партия Берлускони, а значит и он лично, намерены участвовать в предстоящих парламентских выборах. Об этом заявил политик лично в одном из видео в социальной сети TikTok.

Берлускони пообещал потенциальным избирателям, что «Вперед, Италия» приложит все усилия, чтобы помочь итальянской молодежи добиться успеха в жизни и осуществить свои мечты. Политик признался, что немного завидует молодым. Небольшой ролик за сутки набрал более пяти миллионов просмотров.