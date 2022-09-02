Associated Press: Китай требует от США отказаться от санкций на экспорт технологий

Правительство КНР призвало власти США отменить ограничения на экспорт технологий после того, как калифорнийский разработчик чипов Nvideo заявил, что откладывает выпуск нового продукта.

Последние меры контроля экспорта усиливают напряженность между Вашингтоном и Пекином. С одной стороны, официальные лица США заявляют, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности, так как экспорт технологий может использоваться для производства оружия. С другой — не совсем понятно, такие меры вызывают отставания гражданской технологической сферы.

На прошлой неделе компания Nvideo заявила, что отказывается экспортировать любой графический процессор от А100 и выше в Китай, Гонконг или Россию без специальной лицензии от правительства США. На такие меры повлияет и разработка новых чипов — для них, без вышеперечисленных стран, очень мало заказчиков, поэтому выпуск может быть отложен.

Сразу после заявления Nvideo, неожиданно, регулятор ценных бумаг США предложил отсрочку на запрет экспорта определенных чипов, чтобы позволить компании поставлять их американским клиентам в других странах. Тем не менее, проблему это никак не решает — в целом, экспорт высокотехнологичных продуктов остается запрещен.

Министерство торговли Китая обвинило США в злоупотреблении экспортным контролем для ограничения продаж полупроводников в КНР. В заявлении ведомства говорится, что ограничения нарушают цепочку поставок и восстановления мировой экономики после пандемии коронавирусной инфекции.