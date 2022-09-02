В Англии обнаружены скелеты жертв антисемитской резни в средние века
Углеродный анализ и анализ ДНК пятнадцати скелетов, обнаруженных в 2004 году, позволили проследить происхождение теорий «антисемитского заговора».
Пятнадцать человеческих скелетов, обнаруженных в 2004 году на дне средневекового колодца в Соединенном Королевстве, вероятно, принадлежат жертвам антисемитской резни, совершенной более 800 лет назад, говорится в исследовании.
«Утверждается, что нападение произошло в 1190 году в городе Норидж (восточная Англия), где несколькими десятилетиями ранее местные евреи были обвинены в убийстве христианского ребенка, что посеяло семена антисемитского еврейского заговора, теория, которая существует и по сей день», — пишут авторы исследования.
Ученые использовали множество методов, включая генетические, чтобы приоткрыть завесу над этим таинственным инцидентом.
Все началось в 2004 году с обнаружения в ходе опытно-конструкторских работ не менее 17 человеческих останков - 6 взрослых и 11 детей - в старом колодце. Тела были сброшены туда беспорядочно, некоторые лежали головой вперед, что предполагает насильственную смерть.
Ян Барнс, генетик из Национального музея естественной истории в Лондоне, начал интересоваться им в 2011 году, когда работал над документальным фильмом, посвященным нераскрытым делам («холодным делам») истории.
«Сначала мы подумали, что эти люди стали жертвами эпидемии чумы или голода», — рассказал AFP генетик, один из авторов исследования, опубликованного на этой неделе в Current Biology.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Медведев заявил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу
Шойгу сообщил, что ВСУ несут большие потери в попытке контрнаступления
Шольц заявил о необходимости переговоров с Путиным и поиском компромисса с Россией
Зеленский своими указами лишил гражданства десятерых украинцев
Путин выступит с экстренным заявлением к общественности и жестким предупреждением Западу