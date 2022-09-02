Украинка Костюк не подала руку белоруске Азаренко после проигрыша на Открытом чемпионате США по теннису
В момент поражения украинка Марта Костюк подала четкий сигнал против войны на Открытом чемпионате США, пишет немецкое агентство по печати.
После поражения 2:6, 3:6 во втором круге в Нью-Йорке от белоруски Виктории Азаренко (33) она отказала победительнице в привычном рукопожатии и лишь на короткое касание провела ракетку над сеткой. С другой стороны, она демонстративно пожала руку судье.
На последнем в году турнире Большого шлема российские и белорусские спортсмены имеют право стартовать на траве Уимблдона, в отличие от предыдущих туров.
Азаренко отменила участие в благотворительной акции в пользу Украины незадолго до Открытого чемпионата США. По сообщениям СМИ, украинские игроки выразили обеспокоенность.
Костюк прокомментировала свое поведение после игры в эфире ESPN. «Это было только мое решение. Мне не хотелось», — сказала она. Она считает, что рукопожатие в нынешней ситуации «не то».
Это не первый случай, когда соперник отказывается пожать руку Азаренко. В Вашингтоне это была украинка Даяна Ястремская (22).
На последующей пресс-конференции белоруска объяснила, что не хочет раздувать скандал из-за поведения соперницы. В последние месяцы она связалась с WTA, чтобы провести переговоры с украинскими игроками.
«Мне сказали, что сейчас не самое подходящее время», — сказала она.
Опубликовано: Тарас Медведев
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