Виктория Бэкхем рассказала о главной фобии в своей жизни и о борьбе с нею
Виктория Бэкхем рассказала, чего боится в жизни больше всего. А бороться супруге со страхами помогает её знаменитый муж Девид Бэкхем.
Виктория Бекхэм не стала скрывать от своих поклонников один из главных страхов в её жизни.
В социальных сетях исполнительница разместила видео, которое "повествует" как бизнесвумен катается на американских горках со своим известным на весь мир мужем.
В начале поездки Виктория призналась, что сильно боится, попросив Дэвида "не гнать слишком быстро". Бэкхем одарил любимую женщину улыбкой, в в результате чуть не довел ее до истерики.
В конце "путешествия" Виктория была вся в слезах.
Она сообщила, что так борется со своей фобией. Фанаты Виктории поддержали её в комментариях, посмеявшись над ее взаимоотношениями с супругом.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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