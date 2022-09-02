Виктория Бэкхем рассказала о главной фобии в своей жизни и о борьбе с нею

Виктория Бэкхем рассказала, чего боится в жизни больше всего. А бороться супруге со страхами помогает её знаменитый муж Девид Бэкхем.

Виктория Бекхэм не стала скрывать от своих поклонников один из главных страхов в её жизни.

В социальных сетях исполнительница разместила видео, которое "повествует" как бизнесвумен катается на американских горках со своим известным на весь мир мужем.

В начале поездки Виктория призналась, что сильно боится, попросив Дэвида "не гнать слишком быстро". Бэкхем одарил любимую женщину улыбкой, в в результате чуть не довел ее до истерики.

В конце "путешествия" Виктория была вся в слезах.

Она сообщила, что так борется со своей фобией. Фанаты Виктории поддержали её в комментариях, посмеявшись над ее взаимоотношениями с супругом.