Президент Владимир Зеленский в четверг вечером обвинил МАГАТЭ в том, что оно недостаточно четко выступило за «демилитаризацию» электростанции.

В «Энергоатоме» же сомневаются, что миссия международных ядерных экспертов в Запорожье на юге страны сможет помочь прояснить ситуацию.

«Оккупанты лгут, фальсифицируют факты и доказательства», — раскритиковал ситуацию «Энергоатом» с прицелом на Россию.

Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) находятся на месте с четверга, чтобы осмотреть атомную электростанцию на предмет возможных повреждений после нескольких недель обстрелов.

Пока неясно, как долго пробудут эксперты. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что хочет создать «постоянную миссию» подконтрольной России электростанции.

В заявлении, распространенном «Энергоатомом» в пятницу, он сказал, что цель состоит в том, чтобы остаться до воскресенья или понедельника.

Вместе с тем, работники станции и жители Энергодара в своих контактах с командой МАГАТЭ проинформировали миссию о природе ударов по станции и представили коллективное заявление с 20 тысячами подписей, как свидетельство своих слов. К заявлению они приложили фото доказательства обстрелов со стороны ВСУ и свидетельские показания о ядерном терроризме киевского режима.