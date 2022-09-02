Шойгу сообщил, что ВСУ несут большие потери в попытке контрнаступления

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, начатое Украиной контрнаступление на юге страны в значительной степени провалилось.

«Вооруженные силы Украины продолжают попытки наступления в районе между Николаевом и Кривым Рогом и на других направлениях, противник несет большие потери», - сказал Шойгу на брифинге, который транслировался в Telegram-канале министерства.

Единственная цель Киева в наступлении — «создать у западных кураторов иллюзию, что украинская армия способна атаковать», считает министр.

Цель украинских атак — отбросить российские войска, дислоцированные к западу от Днепра, за реку в районе Херсонщины

Напротив, Шойгу заявил, что российские войска выдвинулись к территориальной границе с соседней Николаевской областью.