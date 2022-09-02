Россия остановит поставки нефти в страны с ценовым пределом

Россия не будет продавать нефть странам, которые вводят предельные цены на российские энергоносители.

«Компании, ограничивающие цены, не будут среди получателей российской нефти», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Тем самым Кремль подтвердил заявления вице-премьера Александра Новака накануне.

Свою позицию российское руководство обосновывает тем, что ценовые потолки приведут к существенной дестабилизации мирового рынка нефти.

Напомним, что страны «Большой семерки» ведут переговоры о создании предельных цен на нефть и другие энергоносители, в противодействие энергетическому кризису, которому во многом способствовали антироссийские санкции Запада.