Россия остановит поставки нефти в страны с ценовым пределом

Россия не будет продавать нефть странам, которые вводят предельные цены на российские энергоносители.

«Компании, ограничивающие цены, не будут среди получателей российской нефти», — заявил пресс-секретарь Кремля  Дмитрий Песков.

Тем самым Кремль подтвердил заявления вице-премьера Александра Новака накануне.

Свою позицию российское руководство обосновывает тем, что ценовые потолки приведут к существенной дестабилизации мирового рынка нефти.

Напомним, что страны «Большой семерки» ведут переговоры о создании предельных цен на нефть и другие энергоносители, в противодействие энергетическому кризису, которому во многом способствовали антироссийские санкции Запада.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 