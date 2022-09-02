Россия остановит поставки нефти в страны с ценовым пределом
Россия не будет продавать нефть странам, которые вводят предельные цены на российские энергоносители.
«Компании, ограничивающие цены, не будут среди получателей российской нефти», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Тем самым Кремль подтвердил заявления вице-премьера Александра Новака накануне.
Свою позицию российское руководство обосновывает тем, что ценовые потолки приведут к существенной дестабилизации мирового рынка нефти.
Напомним, что страны «Большой семерки» ведут переговоры о создании предельных цен на нефть и другие энергоносители, в противодействие энергетическому кризису, которому во многом способствовали антироссийские санкции Запада.
Опубликовано: Тарас Медведев
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