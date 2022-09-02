В Кремле считают визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС очень позитивным
В Москве приветствуют визит экспертов МАГАТЭ, но считают, что пока рано давать первоначальную оценку состоянию станции.
«Очень позитивно, что эксперты Международного агентства по атомной энергии смогли проинспектировать Запорожскую АЭС в Украине в четверг, 1 сентября, даже если пока слишком рано оценивать ее выводы, заявили в пятницу в Кремле.
«В целом мы очень позитивно оцениваем то, что делегация прибыла и приступила к работе, несмотря на трудности и проблемы», — заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Пока рано давать оценку (...) Команда еще работает, так что еще рано, но самое главное, что миссия работает», — добавил он.
Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе, с марта оккупирована российскими войсками на юге Украины. Его инспекция в четверг группой МАГАТЭ, чей руководитель Рафаэль Гросси присутствовал, была с нетерпением ожидаема после нескольких недель бомбардировок, которые вызвали опасения ядерной катастрофы.
Россия, чьи силы контролируют АЭС с марта, и Украина обвиняют друг друга в нанесении ударов. Некоторые члены миссии МАГАТЭ покинули завод в четверг вечером, но часть из них осталась.
Опубликовано: Тарас Медведев
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